Dani Arnold stellt Kletterrekord auf

Der Urner Profikletterer Dani Arnold (39) klettert alle drei Grate am Zentralschweizer Salbitschijen am Stück in unter zehn Stunden – schneller als je ein Mensch zuvor.

1 / 5 Dani Arnold klettert alle drei Grate am legendären Salbitschijen am Stück in unter zehn

Stunden – allein und ungesichert. Matthias Lüscher 2010 kletterte Dani Arnold den Salbit-Westgrat erstmals solo und in Rekordzeit. Die Durchsteigung erhielt in der Szene viel Aufmerksamkeit und war der Beginn seiner Profi-Karriere. Matthias Lüscher Am 11. Juni startete er frühmorgens in der Salbithütte, um erst den Südgrat, dann den Westgrat und zum Schluss den Ostgrat am Stück zu bewältigen. In neun Stunden und 36 Minuten war er zurück in der SAC-Hütte. Matthias Lüscher

Darum gehts Der Urner Profikletterer Daniel Arnold (39) stellte einen Geschwindigkeitsrekord am Salbitschijen (2985m) im Kanton Uri auf.

Er kletterte alle drei Grate in neun Stunden 36 Minuten und 55 Sekunden solo und grösstenteils ungesichert.

Zu Hause warteten Frau und Kind auf ihn.

Dani Arnold ist kein Unbekannter in der Bergsportwelt: 2011 machte er erstmals international

Schlagzeilen, als er die damalige Rekordzeit in der Eiger Nordwand unterbot. Es folgten

Rekorde in allen sechs grossen Nordwänden der Alpen, auch am Matterhorn.

Der Salbitschijen (2985m) bei Göschenen im Kanton Uri lässt Bergsteigerherzen höherschlagen. Seine drei Grate zählen zu den schönsten Granittouren der Schweiz.

Der Urner Bergführer und Profikletterer Dani Arnold startete am 11. Juni frühmorgens in der Salbithütte auf 2105m, um alle drei Grate an einem Tag alleine zu besteigen. Erst den Südgrat, dann den Westgrat und zum Schluss den Ostgrat. Genau neun Stunden, 36 Minuten und 55 Sekunden später betrat er wieder die SAC-Hütte – müde, aber mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Fokus lag auf Solo-Kletterei

Es sei keine schnellere Begehung der drei Grate bekannt, sagt Arnold zu 20 Minuten. «Soviel ich weiss, hat ohnehin noch nie jemand im Alleingang alle drei Grate an einem Tag gemacht. Unser Fokus lag gar nicht so sehr auf der Zeit, sondern eher darauf, das alleine zu schaffen.»

Die drei Grate zusammen ergeben über 1500 Klettermeter. Die Routen führen nicht etwa direkt nach oben, sondern beinhalten etliche Traversen und kurze Abstiege. «Ich habe mich etwa 25 Mal abgeseilt», so Arnold.

Sechsmal wechselte der Profibergsteiger zwischen Berg- und Kletterschuhen hin und her, um das optimale Schuhwerk für das zu bewältigende Gelände an den Füssen zu haben.

«Es braucht gute Vorbereitung»

Ein Missgeschick passierte ihm beim zweiten Abstieg: Es geriet Schnee in den umgehängten Magnesiumbeutel. So mussten die Finger des Kletterers auf dem letzten der drei Grate ohne das haltspendende Pulver auskommen. «Das war unachtsam von mir. Aber zum Glück hatte ich mir mit dem Ostgrat den leichtesten Grat für den Schluss aufgespart», so Arnold.

Beim Projekt hatte Arnold einen Fotografen dabei sowie einen Bergführer, der für die Sicherheit des Fotografen zuständig war. Beide stiegen über die Ostflanke auf und verfolgten die Tour per Drohne. «Auf den Bildern und Videos sieht man immer nur mich, aber für ein solches Vorhaben braucht es ein Team und gute Planung», sagt Arnold. «Wir haben nichts nachgestellt. Ich hatte auch selber eine Kamera dabei.»

Auf dem Gipfel stand er dreimal für etwa eine Minute

Am 11. Juni stand er also dreimal auf dem Gipfel – jeweils für rund eine Minute, um das Seil aufzurollen und sich danach gleich wieder abzuseilen. «Das erste Mal war während des Sonnenaufgangs. Aber am schönsten war es schon am Schluss, weil die Anstrengung vorbei war. Aber man muss den Kopf dennoch bei der Sache behalten, denn den Rückweg gilt es ja auch noch zu machen. Und oft passieren die Unfälle ja gerade auf nicht so schweren Abschnitten.»

Seine Frau klettert auch

Am Ende sei er sehr froh gewesen, dass alles gut funktioniert hat. «Auf dem Foto sah ich aber schon sehr müde aus. Die starken Gefühle kommen aber nicht auf den Gipfeln. Ich brauche jeweils ein paar Tage bis Wochen, bis ich realisiere, was ich geschafft habe», sagt Arnold. Schliesslich habe er auch alle Nordwände der Schweiz bestiegen.

Zu Hause warten jeweils seine Frau und seine Tochter (2) auf ihn. «Meine Frau hat ein gewisses Verständnis, denn sie ist selber Kletterin. Sie weiss, was dazugehört, und wir besprechen die Vorhaben ja miteinander. Heute bin ich aber nicht mehr so risikofreudig wie früher – auch, weil einige Wegbegleiter schon Unfälle hatten.» Auch wenn er Profikletterer sei und sich sein Leben ums Klettern drehe, müsse er dennoch aufpassen, was er tue. «Man muss demütig bleiben und froh sein, wenn alles funktioniert hat.»

