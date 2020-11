Der Lernfahrer verstarb noch in der Nacht im Spital.

«Einfach die grösste Tragödie» – das sagt ein Bekannter des 19-jährigen A.F.*, der am Wochenende nach einem Unfall auf der A51 sein Leben verlor. Der Lernfahrer war am Samstagabend um 22.30 Uhr mit einer Kawasaki 650 auf der Autobahn unterwegs. Bei einem Selbstunfall wurde er schwer verletzt , später verstarb er im Spital.

Für die Spieler und Verantwortlichen seines Handballclubs ist der Tod des jungen Schweizers mit serbischen Wurzeln ein grosser Schock. «Ich habe A. mein halbes Leben lang gekannt. Er war wie ich ein begeisterter Handballer», sagt ein gleichaltriger Mitspieler. Er sei ein lustiger und netter Freund gewesen und habe in der Freizeit auch gern Basketball gespielt. Der Mitspieler beschreibt den IT-Lehrling als eher vorsichtigen Töfffahrer.

Noch im Spital verstorben

Der Lernfahrer war aus noch unbekannten Gründen bei der Ausfahrt Bülach-West in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und zu Fall gekommen. Ein Rettungsteam brachte ihn in ein Spital, wo er noch in der Nacht verstarb. Die Autobahn musste für mehr als drei Stunden komplett gesperrt werden. Die Unfallursache ist nach wie vor nicht bekannt.