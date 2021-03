Passanten haben Dejan Dups (24) im vergangenen April tot in einer Höhle am Bruggerberg im Kanton Aargau aufgefunden. Sie hatten die Höhle zuvor freigeschaufelt. Der junge Mann aus dem Kanton Zürich galt zuvor etwa ein Jahr als vermisst. Die Todesumstände sind unklar, die Polizei geht aber davon aus, dass Dups Opfer eines Tötungsdelikts wurde.

Der ehemalige Lehrmeister Peter Rüegg von der Firma Sortimo in Oberhasli ist «sehr betroffen» über Dejans Tod, wie er dem «Blick» sagt. Er erinnert sich an den Tag der Vermisstmeldung. «Ein Abteilungsleiter hatte sich an jenem Montag, als er nicht zur Arbeit erschien, mit den Eltern in Verbindung gesetzt. Aber da wurde er zu Hause auch schon vermisst», sagt Rüegg. Im ersten Moment sei man noch nicht vom Schlimmsten ausgegangen. «Es blieb lange Zeit ein Hoffen, dass er wieder auftaucht.»