Toter Aktivist : «Er war ein Niemand für uns, wer wäre da hingefahren, um ihn zu hängen?»

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat jegliche Verwicklung in den Tod des Aktivisten Witaly Schischow in der Ukraine zurückgewiesen.

Lukaschenko streitet jegliche Beteiligung seitens Belarus am Mord an Schischow ab.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat jegliche Verwicklung der Behörden seines Landes in den Tod des Aktivisten Witaly Schischow in der Ukraine zurückgewiesen. «Schischow, wer ist das für mich oder für Belarus?", sagte Lukaschenko am Montag bei einer Pressekonferenz in Minsk. «Er war ein Niemand für uns. Wer wäre da hingefahren, um ihn zu hängen?»