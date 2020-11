Ein 37-Jähriger hat in einem Einfamilienhaus in Buchs AG seine drei Kinder und sich selbst getötet. Bei Kollegen war er als Autofan bekannt.

Vier Tote in Buchs AG : «Er war eine Frohnatur – ich bin schockiert»

Darum gehts In der Gemeinde Buchs AG ist es zu einem tragischen Tötungsdelikt gekommen.

Ein Vater tötete seine drei Kinder und sich selbst. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der 37-Jährige lebte getrennt von seiner ersten Frau.

Ein tragisches Ereignis erschüttert Buchs AG. Die Polizei stiess am Montagmorgen in einem Einfamilienhaus am Veilchenweg auf vier Leichen. Es handelt sich um den 37-jährigen Vater R.R. und seine drei Kinder im Alter von 3, 11 und 13 Jahren. Ebenfalls tot aufgefunden wurde der Familienhund. Laut der Kantonspolizei Aargau ist der Vater tatverdächtig. Aufgefunden wurden die Leichen laut der Kantonspolizei durch die Ehefrau des Tatverdächtigen, als sie bei der Rückkehr von der Arbeit den gemeinsamen Wohnort betrat.

Der Vater, der im Medizinbereich arbeitet, teilt auf Social Media ab und zu Bilder von gemeinsamer Zeit mit seiner Familie. Er gibt sich etwa als stolzen Vater von seinem «Sohnemann», der auf einem Töff posiert. Seine jüngste Tochter nennt er in einem Kommentar «kleine Prinzessin». R. lebte getrennt von der Mutter der beiden älteren Kinder. Diese wohnten beim Vater, übers Wochenende waren sie laut Nachbarn bei der Mutter im Nachbardorf. Das jüngere Kind ist von einer zweiten Frau. Sie nennt er seine «grosse Liebe».

Gemeinsam in Monza

Der 37-jährige Tatverdächtige war als Autofan bekannt, wie Kollege D.C. erzählt. Gefahren habe er einen schwarzen Audi R8. Sie beide waren in einer Fangruppe, die sich regelmässig trifft und Ausflüge unternimmt. «Wir waren etwa schon gemeinsam an der Rennstrecke in Monza», sagt der 28-Jährige. Nach der Heirat vor etwa zwei Jahren habe sich R. aus der Gruppe zurückgezogen. «Er wollte mehr Zeit mit seiner Familie.» Für den 28-Jährigen ist die Tat ein Schock. «Er hat immer zufrieden gewirkt.»

«Wir haben uns gut verstanden»

R. war regelmässig im Fitnesscenter, wie eine Bekannte sagt. «Ich bin schockiert», sagt sie. R. sei eine Frohnatur gewesen und habe viel von seinen Kindern erzählt. Es sei auch nie die Rede gewesen, dass ihm etwa die Kinder weggenommen würden.

Ein 12-Jähriger, der in der Nachbarschaft wohnt, kennt den älteren Sohn von der Schule. «Wir haben uns gut verstanden», sagt er. Es sei ein fröhlicher und aufgestellter Bub gewesen. In der Pause hätten sie jeweils über Videospiele gesprochen. Er habe auch nie über Unstimmigkeiten in der Familie berichtet.

Was genau geschehen ist, bleibt noch unklar. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen könne man den Einsatz einer Waffe ausschliessen. Zur Abklärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Weitere Angaben zu den Tatumständen macht die Polizei nicht. Eine Nachbarin berichtet von einem Knall am Sonntagabend. Es läuft eine Strafuntersuchung.