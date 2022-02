Britisches Königshaus – «Er war eine Sex-Nervensäge» – Prinz Andrew soll Masseurin belästigt haben

1 / 4 Der britische Prinz Andrew hat gemäss neuesten Enthüllungen 2005 eine Masseurin mehrere Male belästigt. REUTERS Die Frau berichtet, dass Andrew sie unanständige Dinge fragte und ihr zu nahe gekommen sei. AFP Englische Medien berichten zudem, dass es zwischen Andrew und seinem Bruder Charles zum Bruch gekommen ist. So soll Charles dem Prinzen Hausverbot im Palast erteilt haben. imago images/i Images

Darum gehts Der britische Prinz Andrew steht seit Jahren wegen des Verdachts, dass er Frauen, darunter minderjährige, belästigt haben soll, in den Schlagzeilen.

Eine Masseurin berichtet nun, dass er sie 2005 verbal angegangen sei, indem er unangebrachte Sprüche machte und ihr zu nahe kam.

Gemäss britischen Medienberichten hat sein Bruder Prinz Charles genug von den Eskapaden des Royals und ihn aus dem Palast verbannt.

Eine ehemalige Masseurin des britischen Prinzen Andrew erhebt schwere Vorwürfe gegen das umstrittene Mitglied des Königshauses. Während gemeinsamer Termine soll der Adlige ihr immer wieder schlüpfrige Fragen gestellt und Kommentare gemacht haben. So soll er die Frau aufgefordert haben, über Analsex zu sprechen. Veröffentlicht hat die Aussagen von Masseurin Emma Gruenbaum am Freitag als erstes die «Daily Mail».

«Er schien es zu geniessen»

Gemäss den Angaben der heute 50-Jährigen waren Vertreter des Duke of York 2005 mit einer Terminanfrage an sie gelangt. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits die ersten Vorwürfe gegen Andrews Bekannten Jeffrey Epstein aufgetaucht. Der US-amerikanische Financier tötete sich 2019 in einer Gefängniszelle selbst, nachdem er wegen der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen in Untersuchungshaft gekommen war. Im Rahmen dessen wurden auch die Vorwürfe der Amerikanerin Virginia Giuffre gegen Andrew bekannt, die seither die britische Presse beschäftigen.

Während rund zwei Monaten soll es nach der Vereinbarung zwischen Gruenbaum und Prinz Andrew zu wöchentlichen Treffen gekommen sein. Stattgefunden sollen diese zum grossen Teil bei Andrew zu Hause in der Royal Lodge, nahe des Windsor Castle, westlich von London, haben. Dabei soll der Duke of York von Anfang an verbal übergriffig geworden sein. Gegenüber der «Daily Mail» berichtet Gruenbaum von Vorfällen wie diesem: «Er war nackt und bloss mit einem Tuch bedeckt. Die ganze Zeit machte er unangebrachte Kommentare über Analsex und Witze darüber. Er fragte mich, ob ich es von hinten nähme.» Die Frau reagierte empört: «Das geht dich einen Scheissdreck an», sagte sie zu Andrew, welcher erwidert haben soll: «So spricht man nicht mit mir.» Danach kam es zu einer körperlichen Konfrontation, bei der der ehemalige Kampfpilot der Royal Air Force ihr direkt gegenüberstand. Auch bei den weiteren Massageterminen soll Andrew weitergemacht haben. Andrew soll auch versucht haben, sie zu umarmen. «Er schien es zu geniessen, wie ein kleiner Schuljunge zurechtgewiesen zu werden», sagt Gruenbaum. «Er war eine Sex-Nervensäge.»

Prinz Charles will seinen Bruder nicht mehr im Palast sehen

Nach insgesamt sechs Treffen sei Gruenbaum nicht mehr eingeladen worden. Gemäss der «Daily Mail» erhebt auch eine zweite Masseurin Vorwürfe gegen Andrew. Auch sie soll er belästigt haben – und zwar im Jahr 2000, in Anwesenheit Jeffrey Epsteins. Stattgefunden sollen diese Vorfälle im Haus der Freundin von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, haben, die im Dezember von einem Gericht in New York wegen ihrer Beteiligung an den Verbrechen des verstorbenen Financiers zu 65 Jahren Haft verurteilt worden war.

Am Samstagmorgen enthüllt die englische Boulevardzeitung «The Sun», dass Andrew immer mehr Rückhalt in der Familie verliert. Der zweitälteste Sohn der Queen soll bei seinem Bruder in Ungnade gefallen sein. Gemäss Medienberichten will Prinz Charles ihn nicht mehr im Windsor Palace sehen. Gemäss «The Sun» hat der Royal ausserdem ernsthafte Wohnungsprobleme. In naher Zukunft sollen die Räumlichkeiten in der Royal Lodge nämlich renoviert werden. Wohin es in dieser Zeit für Andrew geht, sei unklar. Weil er Geldprobleme habe, soll sich Andrew bereits überlegt haben, bei seiner Ex-Frau Sarah (»Fergie») Ferguson einzuziehen und sie gar wieder zu heiraten. Ausserdem soll Charles’ Sohn William zusammen mit seiner Ehefrau Kate und den drei Kindern in die Royal Lodge einziehen wollen.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz