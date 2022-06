Bezirksgericht Zürich: «Er war einer der grössten Drogenhändler in der Schweiz»

Der 37-jährige Schweizer mit Wurzeln aus dem Balkan befindet sich bereits seit vier Jahren im vorzeitigen Strafvollzug im Gefängnis. Die Vorwürfe sind happig: Er soll zwischen Frühling 2016 bis zu seiner Verhaftung im Mai 2018 einen regen Kokainhandel betrieben haben. Der Staatsanwalt bezeichnete ihn am heutigen Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich als Kopf einer sechsköpfigen Dealergruppe: «Der Beschuldigte war einer der grössten Drogenhändler in der Schweiz.» Er habe insgesamt 144 Kilogramm Kokain verkauft. Der Reinheitsgrad war mit 90 Prozent sehr hoch. Neben dem Hauptbeschuldigten stand noch ein Komplize vor Gericht: Der 31-jähriger Schweizer wird beschuldigt, mit 50 kg Kokain und 120 kg Haschisch gehandelt zu haben. Der Staatsanwalt forderte für die beiden Männer Freiheitsstrafen von 16 und acht Jahren.

«Wurde von Mister X gezwungen»

Am Prozess verneinte der Hauptbeschuldigte die Rekordmenge: «Es waren nur sieben Kilogramm.» Jeder der anderen Dealer habe seine eigenen Kunden gehabt und auf eigene Rechnung gehandelt. «Ich war nicht der Chef der Gruppierung, ich habe nur Kontakte mit Käufern hergestellt», sagte er. Er sei mit 45’000 Euro bei einem Serben aus München – er nannte ihn Mister X – verschuldet gewesen. Dieser habe ihn gezwungen, Kokain in der Schweiz zu verkaufen. So sei er ins Drogengeschäft geraten. Das sah der Staatsanwalt ganz anders: «Es gab keine Notlage, er wollte nur schnell viel Geld verdienen.»

Der Handel verlief laut Anklage zu einem grossen Teil in einem Spezialitätenrestaurant mit Shisha-Bar in der Zürcher Innenstadt. Das Lokal, welches von seiner damaligen Lebenspartnerin geführt wurde, war von der Polizei verwanzt und die Telefonate abgehört worden. So sagte die Frau in einem abgehörten Gespräch mit einem Bekannten: «Er ist in Zürich der grösste Kokainhändler.» Das ehemalige Escortgirl ist bereits zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Sie ist und war inzwischen als Influencerin, Reality-TV-Teilnehmerin und Onlineshop-Betreiberin tätig. In einem anderen abgehörten Telefonat hatte der zweite Beschuldigte über den Chef der Dealergruppe gesagt: «Er lebt wie ein König.»