Sion: «Er war etwas knapp in der Zeit» – Postauto lässt Bub an Bushaltestelle stehen

Busfahrer nimmt Bub an Bushaltestelle in Sion nicht mit.

Am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr filmte eine Mutter aus Sion (VS), wie das Postauto ihren Sohn an der Bushaltestelle Turin (Salins) stehen lässt. Auf dem Video ist klar zu sehen, dass der Bub an der Strasse steht und ein Handzeichen macht. «Mein Sohn, ein Kind, wird am Strassenrand zurückgelassen», sagt die Mutter zu «20 Minutes». Wie sie erklärte, ist das bereits öfter vorgekommen. Ihr Sohn sei deswegen zu spät zum Unterricht erschienen.