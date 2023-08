Schweizer in U-Haft: «Er war für die Hochzeit seines Bruders in den Kosovo gereist»

Eine Frau stürzte in der kosovarischen Stadt Fushë-Kosovë in den Tod.

Gemäss Bekannten war der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln gemeinsam mit der Argentinierin für die Hochzeit seines Bruders in den Kosovo gereist. Mit der 27-Jährigen sei er erst seit vier Monaten zusammen gewesen. «Das Fest mit rund 500 geladenen Gästen wurde in der Zwischenzeit abgesagt. Die Familie ist komplett am Ende und kann nicht fassen, was passiert ist», so ein Bekannter.