In diesem Haus lebte das Paar mit ihrer 1,5-jährigen Tochter M.*. In der Pizzeria im Erdgeschoss arbeitete O. als Filialleiter. Ein Ex-Mitarbeiter beschreibt ihn als aggressiv und impulsiv.

Nach dem Tötungsdelikt in Buchs SG meldet sich nun ein ehemaliger Mitarbeiter des mutmasslichen Täters zu Wort. Er sei bei der Arbeit mit seinem aggressiven Verhalten aufgefallen, sagt K.T.* der bis zum letzten Frühling als Pizzakurier in derselben Pizzeria wie N.O.* gearbeitet hat.