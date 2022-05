Journalist in der Ukraine getötet: «Er war kein Hitzkopf, er wog jede Minute seiner Mission ab»

Frédéric Leclerc-Imhoff war am 30. Mai in einem Bus mit flüchtenden Zivilisten unterwegs gewesen, als das Fahrzeug von russischen Bomben angegriffen wurde.

Französische Medien huldigen am Dienstag dem «grossartigen» Kameramann. Für Leclerc-Imhoff war es der zweite Einsatz in der Ukraine seit Beginn des Konflikts. Der 32-Jährige sei ein «fröhlicher, enthusiastischer, wohlwollender und mutiger Mensch» gewesen, heisst es in der Erklärung der Journalistengesellschaft. Selbst der französische Präsident Emmanuel Macron widmete dem Getöteten Worte des Lobes auf Twitter: «Als Journalist war Frédéric Leclerc-Imhoff in der Ukraine, um die Realität des Krieges zu zeigen.»

Leclerc-Imhoff wuchs in Paris auf, studierte am Institut für Journalismus Bordeaux Aquitaine (IJBA). Nach der Ausbildung arbeitete er zunächst als Reporter und Dokumentarfilmer für die Agentur Capa, seit mehr als sechs Jahren war er bei BFMTV tätig.

«Ich bin stolz auf seine Entscheidungen»

Sein Chef erklärte in der Nachrichtensendung auf BFMTV, dass die drei Teammitglieder am Montagmorgen die Gefahren einer Flucht aus Sewerodonezk ausgewogen hätten. «Sie tauschten sich wie jeden Morgen aus. Oksana und Frédéric waren der Meinung, dass die Mission sicher genug sei, um mitfahren zu können. Maxime hatte mehr Zweifel, wie er sie auch am Vortag oder am nächsten Tag hätte haben können. Aber (...) das ist auch das, was ein Reportageteam ausmacht, es sind sehr eng verbundene Menschen, sie haben beschlossen zu gehen», erklärte Marc-Olivier Fogiel.