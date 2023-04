Märstetten: E-Biker (56) fährt betrunken in Baum – Fahrausweis weg

Der E-Bike-Fahrer war gegen 22.15 Uhr in Märstetten TG auf dem Schülerweg in Richtung Gartenstrasse unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 56-Jährige ohne Schutzhelm unterwegs, als er die Kontrolle über sein E-Bike verlor und mit einem Baum kollidierte. «Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden», teilt die Polizei in einem Communiqué am Donnerstag mit.