Basel: Grosse Anteilnahme an Mahnwache für getöteten Taxifahrer

Weit über 100 Menschen haben an einer Mahnwache am Freitagabend in Basel Abschied genommen vom getöteten Taxifahrer A.S.* Viele der Trauernden waren Taxifahrer.

Am 18. November kurz vor 18.30 Uhr geschah es. In der Peter Merian-Strasse in Basel wurde der 49-jährige Taxifahrer A.S.* von einem Mann mit einem Messer in seinem Taxi tödlich verletzt. Eine Woche später stehen exakt zur gleichen Zeit Angehörige, Freunde, Bekannte und Taxifahrer am Tatort in der stillen Seitenstrasse und gedenken ihrem Freund, Arbeitskollegen und Verwandten. Der Täter ist inzwischen gefasst. Am Mittwoch konnte die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft einen 51-jährigen Schweizer unter dringendem Tatverdacht festnehmen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.