Heli-Absturz am Breithorn«Er war so stark unterkühlt, dass er nicht ansprechbar war»

Er harrte in Eiseskälte und dunkler Nacht auf 3000 Meter n Höhe aus: Giorgo O. wurde nach dem Helikopterabsturz am Breithorn am Sonntag lebend aufgefunden. « Dass er über sieben Stunden bei minus vier Grad überlebt hat, ist ein Glücksfall » , sagt Rettungsspezialist Anjan Truffer von der Rettungszentrale in Zermatt. Der zweite Mann im Helikopter, Alfredo B. , k am beim Absturz ums Leben.