Verletzter in Welschenrohr SO : «Er war voller Blut und erzählte, er sei zusammengeschlagen worden»

Bei Welschenrohr SO wurde am Samstag ein junger Mann entdeckt, der verletzt aus dem Wald kam. Ein Landwirt, der sich um ihn kümmerte, erzählt.

Rätselhaftes ereignete sich am Samstag zwischen Balmberg und Welschenrohr im Kanton Solothurn: Passanten trafen in der Region Schattenwald auf einen verletzten Mann, der aus dem Wald kam. Polizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn ermitteln nun, was dem Mann genau widerfahren ist. Derzeit gebe es noch viele Unklarheiten, schrieb die Kapo in ihrem Zeugenaufruf vom Sonntag.

H. M.*, dessen Bauernhof sich direkt am Waldrand befindet, kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um den Verletzten. «Er war voller Blut und erzählte, er sei von zwei Männern zusammengeschlagen worden», so der Landwirt. Der Mann habe Schnittwunden am Hals aufgewiesen und weiter geäussert, dass einer der Täter ihn mit einer Pistole bedroht habe. Laut eigenen Angaben stamme er aus der Westschweiz und habe nordafrikanische Wurzeln. «Er sprach Französisch. Meine Mutter hat jeweils übersetzt, was er sagte», so M.