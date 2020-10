Spielabbruch wegen Beleidigung«Er warf ihm vor, zu simulieren, und beschimpfte ihn rassistisch»

Stiftung gegen Rassismus

«Fussball hat ein Rassismusproblem»

Dina Wyler von der Stiftung gegen Rassismus sei überzeugt, dass der Fussball in der Schweiz ein Rassismusproblem habe, berichtete das Regionaljournal Zentralschweiz von SRF. «Leider hören wir immer wieder von rassistischen Vorfällen gerade auch im Fussball, der viel Publikum anzieht», wird sie zitiert. Man wisse von Fällen in Bellinzona, in Dübendorf, in Kriens, in Zürich, in Genf, in St. Gallen, «man kann von einem gesamtschweizerischen Phänomen reden». Die nun betroffenen Vereine hätten sich jedoch vorbildlich verhalten nach dem Vorfall und sich hinter den betroffenen Spieler gestellt.