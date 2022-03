André Heim wechselte die Seite und stürzte den SC Bern ins Tal der Tränen

Der Berner André Heim wechselte vor der Saison vom SC Bern zu Ambri. Nun schickte der 23-Jährige mit den Leventinern ausgerechnet den SCB in die Ferien. Mit Ambri will er in dieser Saison Grosses erreichen.

1 / 6 André Heim steht mit Ambri in den Pre-Playoffs. Michela Locatelli/freshfocus Die Leventiner schafften in den letzten Wochen sechs Siege am Stück. Michela Locatelli/freshfocus Zuletzt gab es am Montagabend ein 6:2 gegen die Lakers. Michela Locatelli/freshfocus

Darum gehts André Heim wechselte auf die aktuelle Saison vom SC Bern zu Ambri.

Am Montag stürzte er seinen Ex-Verein ins Tal der Tränen.

Schadenfreude verspürte der 23-jährige Berner aber keine.

Gänsehaut pur! Die Stimmung am Montagabend in Ambri war unglaublich. Mittendrin war André Heim. Dem Stürmer und seinen Teamkollegen war das Unmögliche gelungen: Der HC Ambri-Piotta hatte die letzten sechs Partien in der National League alle gewonnen und fing damit den grossen SC Bern noch ab. Konkret heisst das: Ambri steht in den Pre-Playoffs (ab Freitag, 19.45 Uhr live bei uns im Ticker), der 16-fache Schweizer Meister muss in die Ferien.

Für den 23-jährigen Heim waren es ganz spezielle letzte Wochen: Er, der beim SCB ab der U15 alle Juniorenstufen durchlief und auch für die Profis spielte, wechselte im letzten Sommer die Fronten, er unterschrieb im Tessin einen Zweijahresvertrag. «Es war eine riesige Erleichterung, ich war mega happy und stolz auf unser Team», so beschreibt Heim seine Gefühlslage am späten Montagabend.

Ambri-Fans gaben durchwegs Gas

Bereits beim ersten Mal im eigenen, neuen Stadion in Ambri lief es Heim wegen der Stimmung kalt den Rücken runter, «es ist fast in jedem Spiel Gänsehaut-Stimmung». So auch im letzten, entscheidenden Heimspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers. «Es war unglaublich, von der ersten bis zur letzten Minute haben die Fans Gas gegeben», sagt Heim.

Zwei Siege für den Playoff-Platz In den Pre-Playoffs trifft das siebtplatzierte Lausanne auf die Nummer 10 Ambri und Servette (8.) bekommt es mit Lugano (9.) zu tun. In einer Best-of-3-Serie werden die letzten beiden Playoff-Plätze ausgemacht: Das Team, das zweimal siegt, steht im Viertelfinal. Der Sieger aus Lausanne – Ambri trifft dort auf Fribourg-Gottéron, Servette oder Lugano bekommt es mit Quali-Sieger EV Zug zu tun. (hua)

Er und seine Kollegen hatten sich in den letzten Partien wie in einen Rausch gespielt, hatten unter anderem zweimal den SCB im Direktduell besiegt. Heim traf gegen die Ex-Kollegen – er kennt noch beinahe das gesamte Berner Team – gleich zweimal. Diese Siege seien der Wendepunkt gewesen, so der Berner. «Ab da wussten wir, dass, wenn wir so spielen, können wir das Unmögliche noch möglich machen. Das tat dem Selbstvertrauen sehr gut.»

Schadenfreude gab es nicht

Zwar freut sich Heim riesig für sein Team, aber ein wenig blutet auch sein Herz, da er ausgerechnet die Saison der Berner beendete. «Für sie tut es mir schon leid. Ich wäre lieber in den Playoffs auf sie getroffen. Aber wir müssen für uns schauen, die Freude überwiegt daher klar.» Schadenfreude verspürt er aber gar keine.