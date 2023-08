Trimmis: Auto stürzt bei Unfall in Bachbeet

Eine 76-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstag, um 16.15 Uhr, auf der Deutschen Strasse von Chur in Richtung Trimmis GR. Im Bereich der Brücke über die Maschänserrüfi sei ein vor ihr fahrendes Auto unverhofft brüsk abgebremst worden. Die Frau habe ebenfalls gebremst und sei, um eine Auffahrkollision zu vermeiden, nach links ausgewichen, teilt die Kantonspolizei Graubünden in einem Communiqué mit.