Lauterbach plant Rauchverbot im Auto

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das Rauchen in Fahrzeugen verbieten lassen, wenn Minderjährige oder Schwangere an Bord sind. «Kinder und Schwangere brauchen einen besseren Schutz in der Gesellschaft», durch Passivrauchen könnten bei ihnen «bleibende Schäden» entstehen, zitierte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag den Minister. Lauterbach sei der Ansicht, dass ein Rauchverbot im Auto in der Präsenz von Kindern und Schwangeren «schon früher» hätte eingeführt werden müssen.