Volkan Oezdemir will UFC-Weltmeister werden und liebt Knockouts

Darum gehts Am Samstag tritt der Schweizer UFC-Kämpfer Volkan Oezdemir zu seinem nächsten Kampf an.

Im Gespräch mit 20 Minuten sagt er: «Ich habe keine Angst.»

Auch redet er über seine letzte Niederlage, Corona und langweilige Kämpfe.

Harter Schlag, links, rechts. Dann geht der Gegner zu Boden. Bestenfalls blutend und k.o. Die Menge tobt, Geschrei überall. Mittendrin – die Arme in die Luft gestreckt, grinsend: der Schweizer UFC-Kämpfer Volkan Oezdemir. Der Schiedsrichter erklärt den Kampf für beendet, Oezdemir hat nach wenigen Sekunden gewonnen. Seine Schläge, sie waren zu hart, zu präzis.

So oder so ähnlich stellt sich der Schweizer seinen nächsten Kampf vor. Am Samstag steigt er in Abu Dhabi gegen den Russen ­Magomed Ankalaev in den Käfig. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Ich fühle mich grossartig. Seit meinem letzten Kampf bin ich nicht mehr der gleiche Mensch. Ich habe mich weiterentwickelt, bin vor allem mental extrem stärker geworden.»

«Ich beschwerte mich aber nie!»

Der Fight zwischen ihm und dem Russen ist ein Kampf zwischen der Nummer 8 und der Nummer 7 im Halbschwergewicht der UFC, der Ultimate Fighting Championship. Und wer jetzt noch beim Anfang hängengeblieben ist und denkt: Nach wenigen Sekunden den Gegner schon bewusstlos schlagen? Ist das möglich? Die Antwort ist: Ja. In der UFC ist das keine Seltenheit – und auch Oezdemir hat bereits bewiesen, dass er das drauf hat. Zwei Fights hat er bereits durch K.o. in den ersten Sekunden der ersten Runde gewonnen. Doch das ist lange her.

Seinen letzten Kampf bestritt Oezdemir vor rund 1,5 Jahren. Gegen Jiri Prochazka unterlag er in der zweiten Runde. Seither wurde es ruhig um ihn. Sehr ruhig. Oezdemir hat eigentlich nur eins gemacht: trainiert, in Neuenburg. Die Corona-Zeit, sie war hart für ihn. Zu Beginn der Pandemie, als in der Schweiz all die Verbote aufgestellt wurden, verbrachte er gezwungenermassen viel Zeit in seiner Wohnung. Der 32-Jährige erzählt, dass er oft mit Freunden telefoniert habe. «Es war kompliziert.» Da Körperkontakt verboten war, gab es keine Chance auf Training mit anderen, auf ein normales UFC-Training. «Ich trainierte oft alleine. Ich beschwerte mich aber nie!» Mit der Zeit wurde es dann einfacher, der Bundesrat erlaubte wieder Trainings mit Körperkontakt.

Oezdemir liebt seine Schweizer Heimat

Wenn er im Ring vorgestellt wird, bleckt er jeweils seinen Mundschutz mit dem Schweizerkreuz drauf. Alle sollen sehen, woher er kommt. Wo seine Heimat ist. Das sollen auch gegen Ankalaev alle sehen. Oezdemir ist heiss. Auf den Kampf, er kann ihn kaum erwarten. Auch strotzt er vor Selbstvertrauen. «Ich bin derzeit so fit, wie noch nie in meinem Leben», so der Fribourger. Nervös ist er überhaupt nicht. «Das bin ich eigentlich nie», so der 32-Jährige. «Ich bin vor und während des Kampfs in einem Tunnel. Ich verfolge meinen Game-Plan, denke nur an mich selbst. Vor einem Fight pushe ich mich selbst, mache mich heiss. Wenn du nicht absolut überzeugt bist, dass du den Kampf gewinnst, hast du keine Chance.»

Nun steht zwar erst der Kampf gegen Ankalaev an, doch Oezdemir denkt bereits weiter. Der Romand denkt gross. Sein Ziel ist klar: «Ich will Weltmeister werden. Das ist das Ziel. Der Kampf gegen Ankalaev ist der erste Schritt, um dieses zu erreichen.» Und weiter: «In der letzten Zeit war nicht viel von mir zu lesen, es war still. Doch die, die mich kennen, wussten immer, dass ich da bin.»

Volkan Oezdemir will am Samstag gewinnen. Angst hat er keine.

Seine Ziele sind ehrgeizig, aber nicht unrealistisch. Oezdemir hat es drauf, Weltmeister zu werden. Er gehört zu den weltbesten Kämpfern. Nach einem raschen und für viele urplötzlichen Aufstieg an die UFC-Spitze verlor er 2018 den Titelkampf gegen Daniel Cormier. Oezdemir wurde ausgeknockt, er musste in die Schweiz zurückkehren, da er Probleme mit seinem US-Visum hatte. Einer der Gründe dafür: Er war in eine Bar-Schlägerei verwickelt, sass gar eine Nacht hinter Gittern. Später ist er freigesprochen worden. Nach der Pleite im Titelkampf verlor er zwei weitere Kämpfe. Seither fing er sich zwar wieder, gewann zwei Fights, bis er eben vor 1,5 Jahren gegen Prochazka erneut patzte.

«Menschen wollen keine langweiligen Kämpfe sehen»

«Ein bis zwei Siege brauche ich, dann gibt es wieder einen Titelkampf», ist Oezdemir überzeugt. Und damit könnte er richtig liegen. In der UFC werden Kämpfe gemacht, die sich gut verkaufen. Je schneller ein K.o. erfolgt, je mehr Blut spritzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Fight. Das weiss auch Oezdemir. Und zumindest das mit dem schnellen K.o. hat er ja drauf. Die Kunst des schnellen Lichterlöschens kann er. Sie trug ihm gar den Kampfnamen «No Time» ein. «Menschen wollen keine langweiligen Kämpfe sehen», so Oezdemir.

Auch Ankalaev will er in Abu Dhabi spektakulär besiegen. «Jeder weiss, wie heiss ich auf den Kampf bin. Und klar, es wird gefährlich. Doch ich gebe mein Bestes. Letztlich ist alles Sache der Konzentration.» An eine Niederlage will er nicht denken. Aber wenn es passiert, ist es noch nicht das Ende seiner Karriere. «Auch dann geht es weiter», ist sich der 32-Jährige sicher.