Ask me Anything: «Er will wissen, mit wie vielen Männern ich geschlafen habe – ich habe gelogen»

Miras Frage an die Community:

«Ich bin seit kurzem mit meinem neuen Freund zusammen. Es läuft alles gut, aber trotzdem habe ich schwere Gewissensbisse, die es mir nicht leicht machen, mit ihm Zeit zu verbringen. Vor einigen Tagen hat er mich gefragt, mit wie vielen Männern ich schon geschlafen habe. Aus Angst habe ich eine viel tiefere Zahl gesagt, als der Wahrheit entspricht. Ich will nicht vorverurteilt werden, nur weil ich in der Vergangenheit gelebt habe. Trotzdem bin ich nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war und fühle mich deshalb schlecht. Was hättet ihr an meiner Stelle getan? Soll ich ihm doch die Wahrheit sagen oder ist es dafür zu spät? Oder kann es sein, dass mein schlechtes Gewissen mit der Zeit aufhört? Was soll ich tun? Helft mir!»