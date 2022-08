Fünf Frauen, neun Kinder: Er wird wieder Vater – so wirr ist Nick Cannons Familienkonstrukt

Erst im Juni begrüsste der Comedian mit seiner Freundin Bre Tisi sein achtes Kind. Ihr Sohn Legendary Love kam per «natürlicher, nicht medikamentöser Hausgeburt» zur Welt.

Der US-Schauspieler und Rapper Nick Cannon erwartet ein weiteres Kind mit Model und seiner Ex-Freundin Brittany Bell (34). Das teilte er am Mittwoch auf Instagram mit einem Video von einem Schwangerschaftsfotoshooting mit. Auf einigen Bildern posiert das Paar zu zweit, auf anderen zusammen mit ihren beiden gemeinsamen Kindern. «Die Zeit hat angehalten und das ist passiert ...», schrieb der 41-Jährige dazu. Der Nachwuchs soll im Herbst zur Welt kommen.

Morroccan und Monroe

Golden und Powerful

Zion Mixolydian und Zillion Heir

Zen

Nur neun Tage später wurde sein siebtes Kind geboren, welches er mit Model Alyssa Scott hat. Allerdings starb der kleine Junge namens Zen im Dezember 2021 im Alter von nur fünf Monaten an einem Gehirntumor . «Sie ist die stärkste Frau, die ich je gesehen habe. Wir hatten nie einen Streit. Sie war emotional, wenn sie es sein musste, aber sie war immer die beste Mutter und bleibt die beste Mutter», schrieb er auf Instagram.

Legendary Love

Diesen Juni begrüsste Cannon mit seiner Freundin Bre Tisi sein achtes Kind. Ihr Sohn Legendary Love kam per «natürlicher, nicht medikamentöser Hausgeburt» zur Welt.

Nein, die Erklärung hilft mega. Wer ist Nick Cannon?

Babys Nummer 9 und möglicherweise Nummer 10?

Im Herbst soll Nick Cannons weiterer Nachwuchs mit seiner Ex-Freundin Brittany Bell auf die Welt kommen, wie er diese Woche verkündete. Ebenfalls schwanger ist seine Ex DJane Abby De la Rosa. Wer der Vater ist, verriet sie bislang jedoch nicht. Im vergangenen Jahr sagte Nick Cannon in einem Interview mit dem Radiosender «Power 106 Los Angeles», er habe die Kinder mit Absicht bekommen. «Glaubt mir, es gibt viele Leute da draussen, die ich hätte schwängern können und ich habe es nicht getan. Die, die schwanger geworden sind, sollten schwanger werden», so der Rapper.