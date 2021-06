9-Jähriger fällt in Fluss - «Er wollte einen Ball aus dem Fluss bergen und wurde mitgerissen»

Am Freitag wurde in Steiffisburg ein Kind von der Zulg mitgerissen.

Im Kanton Bern wird ein Kind vermisst, das am Freitag in die Zulg gefallen ist. Beim Buben handelt es sich um einen Neunjährigen aus Steffisburg: «Er wollte einen Ball aus dem Fluss bergen, dabei fiel er von einer Mauer und wurde vom Fluss mitgerissen. Sein Freund musste alles mitansehen», sagt Cousin A. S.* zu 20 Minuten. Für die Familie sei es eine schwere Zeit: «Für seine zwei Brüder und die Eltern ist es schlimm. Wir alle hoffen, ihn schon bald wieder in unsere Arme nehmen zu können.» Die Familie hofft, dass der Bub sich an Land retten konnte und nun dort auf Hilfe wartet.