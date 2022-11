Elon Musk: «Er wollte es allen beweisen, die an ihm zweifelten»

Musk soll schon als Kind zu Grossem motiviert gewesen sein: «Er hat allen, die an ihm zweifelten, das Gegenteil bewiesen», heisst es in einer Dokumentation über ihn.

Fehlende soziale Bindungen und traumatisches Erlebnis im Elternhaus

Eine Dokumentation auf BBC gibt nun Einsicht in das Leben vor dem Erfolg des Milliarden-schweren Mannes, der 1971 in der südafrikanischen Stadt Pretoria als Sohn einer wohlhabenden Familie auf die Welt kam.

Musks Interesse fürs Weltall und ausserirdisches Leben begann schon in seiner Kindheit, in der sich der hochintelligente Aussenseiter für Stunden in Science-Fiction-Bücher vertiefte. Er habe bereits als Kind sensibel auf Kritik reagiert und «war motiviert, allen, die an ihm zweifelten, das Gegenteil zu beweisen.»

Paypal erster grosser Erfolg

Und das tat er auch: Kaum hatte Musk seinen Abschluss in der Tasche, verliess er Südafrika und zog zuerst nach Kanada und dann in die USA, so BBC. In den 90er-Jahren wurde er an der Universität Stanford für ein Physikstudium aufgenommen, brach dieses jedoch ab, um ein eigenes Technologie-Startup zu gründen. Aus diesem ging später Paypal hervor, welches er 2002 für 1,5 Mrd. Franken an Ebay verkaufte.



Es wäre nicht Elon Musk, hätte er das damit erworbene Vermögen bei Seite gelegt, anstatt es zu investieren: Er gründete damit das Raumfahrtunternehmen SpaceX und das Elektroautounternehmen Tesla.