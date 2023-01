Obergericht Zürich: Mann wegen Nötigung und Verstosses gegen Waffengesetz verurteilt

Obergericht Zürich : «Er wollte in meinen Mund urinieren und hielt mir das Messer an den Hals»

Darum gehts Ein 62-Jähriger ist im November 2021 vom Bezirksgericht zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt worden.

Sowohl der Angeklagte als auch die Klägerin legten jedoch Berufung ein.

Die Klägerin hatte dem Mann vorgeworfen, sie vergewaltigt und sexuell genötigt zu haben. Der Mann wurde jedoch von diesen Vorwürfen von der Vorinstanz freigesprochen.

Die Klägerin beharrte jedoch auf ihre Vorwürfe und schilderte in der Verhandlung die sexuellen Übergriffe erneut.

Schwere Vorwürfe gegen einen heute 62-Jährigen: Seine ehemalige Freundin (39) schilderte in einem Berufungsprozess am Zürcher Obergericht am Montag detailreich die Ereignisse, die sich am 5. Dezember 2019 in ihrer Zürcher Wohnung zugetragen haben sollen: «Nach einem Streit wollte er gegen meinen Willen in meinen Mund urinieren. Dann hat er mich geohrfeigt, zum Bett gerissen, mich dort gewürgt und dann versucht, mich zu vergewaltigen.» Schliesslich sei es zum Geschlechtsverkehr gekommen, anschliessend habe er sie gezwungen, sein Ejakulat zu schlucken.

Nach diesen Vorfällen habe ihr damaliger Freund die Wohnung verlassen. Später habe zwischen dem Paar ein Videocall stattgefunden. Dabei habe er ihr ein Stellmesser gezeigt und gesagt: «Dieses Messer wird dich töten, wenn du einen anderen Mann hast.» Als er abends wieder vor ihrer Haustür stand, habe sie ihm dennoch Einlass gewährt, worauf die Lage erneut eskaliert sei.

«Er sagte, dass er mich umbringen wolle»

«Er zog das Stellmesser aus seiner Jacke, hielt es mir an die Kehle und sagte, dass er mich umbringen wolle», erzählt die Frau vor Gericht. Panisch habe sie ihren Freund auf Knien um Erbarmen angefleht. «Er sagte, dass ich ihm seine Fragen beantworten solle, aber ich wusste nicht, was er wissen wollte.» Im Verlauf sei es zu weiteren Tätlichkeiten gekommen, worauf sie auf den Balkon geflüchtet, über das Geländer gestiegen und gestürzt sei. Beim Fall aus fast sieben Metern erlitt die Frau eine Herzprellung sowie eine offene Oberschenkelfraktur und brach sich einen Lendenwirbel.

Ganz anders schilderte der Angeklagte die Geschehnisse: «Wir hatten einvernehmlichen, wunderschönen Sex.» Die Vorwürfe der Klägerin seien «von A bis Z» erfunden. Zur Wohnung sei er nur zurückgekehrt, weil er erfahren habe, dass seine Freundin ihn erneut betrogen habe und er ein klärendes Gespräch wollte. «Ich wollte wissen, wie oft und wann sie mich betrogen hat.»

Verteidigung fordert Freispruch

Der Vorfall mit dem Messer sei anders abgelaufen: «Ja, ich hatte das Messer bei mir und habe es vor mich hingehalten, doch es war nicht ausgefahren und mehr als Scherz gedacht.» Nach wenigen Sekunden habe er die Ernsthaftigkeit der Situation realisiert und das Messer auf das Sofa geworfen. «Dann haben wir miteinander gesprochen und ich habe mit ihr Schluss gemacht.»



Warum die Frau zum Balkon gerannt sei, wisse er nicht. «Sie begann dort zu schreien, was mir peinlich war. Also sagte ich, dass ich gehe.» Im Weggehen habe sich der 62-Jährige umgedreht und erst dann gesehen, dass die Frau übers Geländer kletterte.



Der Verteidiger des 62-Jährigen verwies auf einen Whatsapp-Chatverlauf, der am Nachmittag des 5. Dezembers zwischen den beiden Parteien stattgefunden hat. Darin äusserte sich die Klägerin positiv auf den am Mittag stattgefundenen Geschlechtsverkehr. Auch deshalb forderte er einen vollumfänglichen Freispruch.

Bedingte Geld- und Freiheitsstrafe

Das Obergericht schloss sich in seinem Entscheid jedoch der Vorinstanz an und verurteilte den Mann wegen mehrfacher versuchter Nötigung und Verstosses gegen das Waffengesetz zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten sowie einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 50 Franken. Er muss also nicht ins Gefängnis.



Vom Vorwurf der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung wurde er freigesprochen. Der Richter verwies auf die Whatsapp-Nachrichten, welche die Klägerin dem Angeklagten nach den vorgeworfenen sexuellen Übergriffen gesendet hatte: «Warum sollte ein Opfer ihrem Peiniger danach so aufmunternde Textnachrichten schicken? Das passt nicht zu einer Person, die so erniedrigend vergewaltigt wurde.»