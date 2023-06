USA: Jogger findet Mastodon-Zahn

Eine Touristin stiess am vergangenen Freitag auf einen ungewöhnlichen Gegenstand am Rio Del Mar Strand in Santa Cruz County, im US-Bundesstaat Kalifornien. «Da sie sich nicht sicher war, was sie da sah, fotografierte sie ihren ungewöhnlichen Fund und teilte ihn in den sozialen Medien, in der Hoffnung, dass jemand ihr weiter helfen kann», schreibt das Santa Cruz Museum of Natural History in einer Mitteilung.