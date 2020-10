Mordprozess Winznau SO : Er wollte seinen Kumpel erschiessen –und tötete einen Unbeteiligten

Am 4. Juli 2016 wurde in Winznau SO ein Kosovare unter der Dusche erschossen. Doch eigentlich hätte ein anderer sterben sollen. Diese Woche musste sich der Angeklagte vor Gericht verantworten.

1 / 8 In diesem Haus im solothurnischen Winznau sind am 4. Juli 2016 mehrere Schüsse gefallen. Leser-Reporter Ein Kosovare wurde dabei mit drei Schüssen getötet. Newspictures/Johannes Dietschi Das Opfer von Winznau ist der 32-jährige A.G. Gazeta Express

Darum gehts Im Sommer 2016 tötete ein heute 43-jähriger Italiener einen Kosovaren. Es war eine Verwechslungstat.

Diese Woche stand der Beschuldigte vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen.

Die Positionen könnten unterschiedlicher nicht sein: Der Staatsanwalt fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe, die Verteidigung einen Freispruch.

Im Sommer 2016 kam es im solothurnischen Winznau zum Drama: Der damals 38-jährige Italiener A. M.* soll den 32-jährigen Kosovaren A. G.* unter der Dusche mit drei Schüssen getötet haben. Laut Anklageschrift wollte der Beschuldigte allerdings jemand anderen umbringen: seinen Kumpel N. D.* Als er die Verwechslung bemerkte, war es bereits zu spät. M. war im Laufe der Ermittlungen einmal geständig, später bestritt er dann die Tat.

Eine weitere wichtige Figur in der Geschichte ist C. T.*, die Ex-Freundin von M. Mit ihr war er für kurze Zeit zusammen, ehe die Beziehung Ende 2015 auseinander ging. Damit konnte er nicht umgehen. «Ich habe mich in meinen Gefühlen verloren und die Realität nicht kapiert», zitiert die «Solothurner Zeitung» M. aus dem Amtsgericht Olten-Gösgen.

Am Nachmittag des 4. Juli 2016 trank er laut Anklageschrift im Restaurant Frohsinn zwei Bier und unterhielt sich dabei N. D. Dieser erwähnte beim Aufstehen, dass er gleich zur Geburtstagsparty von T.s bester Freundin gehen werde und sich vorher daheim dusche. Das löste offenbar eine immense Wut in M. aus: Vergeblich hatte er versucht, die Adresse seiner Ex herauszufinden, und D. wollte ihm dabei nicht helfen. M. fühlte sich hintergangen und beschloss, den Kollegen aus dem Weg zu räumen.

Kaltblütiger Mord oder Tat im Affekt?

Der Staatsanwalt sprach laut «Solothurner Zeitung» von einem «krankhaft eifersüchtigen Täter», der mit «ausserordentlicher Heimtücke und Gnadenlosigkeit» gehandelt und sein Opfer «buchstäblich exekutiert» habe. Zudem weise M. ein äusserst problematisches Beziehungsverhalten auf. So habe er seine Ex-Freundin eingesperrt und nach der Trennung mit dem Tod bedroht. Die Anklage fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe plus Verwahrung.

Demgegenüber plädiert die Verteidigung des Angeklagten auf Freispruch. Sie widerspricht dem Vorhalt des Mordes und spricht von einer «Kurzschlusshandlung» und einer Tat im Affekt; M. habe nicht aus Rachsucht gehandelt, sondern die Kontrolle über sich verloren. Die Waffe habe er bei sich getragen, weil er sich ursprünglich selber habe das Leben nehmen wollen.

Das Urteil soll am 2. November erfolgen.