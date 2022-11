Frau in Zürich erstochen: «Er wollte sie immer kontrollieren und war herrschsüchtig»

Der Mann (50) wurde mit Stichverletzungen in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.

Die Polizei hat an der Baslerstrasse im Zürcher Kreis 9 ein schwer verletztes Ehepaar in einer Wohnung gefunden.

Die 40-jährige L.B.* wurde am Mittwoch in ihrer Wohnung im Zürcher Kreis 9 erstochen. Zum Tatzeitpunkt befanden sich zwei Kinder in der Wohnung. Ihr Ehemann E.B.* steht unter Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft hat für den 50-Jährigen U-Haft beantragt.

«Sie war ein liebenswürdiger Mensch und eine liebevolle Mutter. Dass sie so brutal aus dem Leben gerissen wurde, ist schrecklich. Mir geht es sehr schlecht», erzählt eine ehemalige Kollegin von L.B. Wie die Frau sagt, lebte die Familie eher zurückgezogen. Der Ehemann habe in der IT-Branche gearbeitet.

«Sie hatte fast keine Freunde»

Die Stadtpolizei Zürich wurde am Mittwoch kurz nach 18 Uhr zu einem Notfall in einer Liegenschaft an der Baslerstrasse gerufen. In der Wohnung trafen die Polizisten und Polizistinnen auf zwei schwer verletzte Personen, die Stichverletzungen aufwiesen. Der Mann wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Die Frau verstarb noch vor Ort. Laut der Polizei sind die Umstände und Hintergründe, wie es zu den schweren Verletzungen der beiden und dem Tod der Frau gekommen ist, noch unklar.