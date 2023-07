Benken: Er wollte wohl doch nicht nach Zürich fahren

Ein 30-jähriger Autofahrer war am Sonntagmorgen, kurz vor 6.50 Uhr, mit seinem Subaru von Hinwil in Richtung Reichenburg unterwegs. «Beim Autobahnkreuz fuhr sein Auto aus zurzeit unbekannten Gründen geradeaus. Es befuhr das Wiesland zwischen den beiden Fahrbahnen und prallte gegen mehrere Signalisationselemente», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Ob sich der Lenker zuerst in der Richtung geirrt hat, also beispielsweise Richtung Chur statt Zürich, ist nicht bekannt.