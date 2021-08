Freundin von Witaly Schischow - «Er würde mir das nie antun»

Freundin von Witaly Schischkow : «Er würde mir das nie antun»

Die Freundin des belarussischen Oppositionellen Witaly Schischow ist sich sicher: Ihr Freund hat auf seiner Joggingrunde im Park nicht Suizid begangen. Und EU-Parlamentspräsident David Sassoli redet von einer «ernsten Eskalation».

Er wurde erhängt in einem Park in Kiew gefunden.

Die Aufnahme einer Überwachungskamera soll den 26-Jährigen am Tag seines Verschwindens zeigen.

Der belarussische Oppositionelle ist im ukrainischen Exil tot in einem Park aufgefunden worden.

Witaly Schischow floh letztes Jahr mit seiner Freundin vor dem autoritären belarussischen Regime in die Ukraine. Jetzt fand man den 26-Jährigen erhängt in einem Park in Kiew.