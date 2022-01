Strafgericht BS – «Er würde sich entschuldigen, wäre das Opfer nicht schon ausgeschafft worden»

Die Polizei nahm den Beschuldigten noch am Tatort fest. Er war erst am Vortag in die Schweiz eingereist.

Auf der Dreirosenanlage kam es am 2. September 2021 zu einer Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe. Ein 22-Jähriger musste sich am Donnerstag wegen versuchter schwerer Körperverletzung vor dem Strafgericht verantworten.

Zu einer wohl nicht ganz einseitig verschuldeten Auseinandersetzung kam es am 2. September 2021 in der Dreirosenanlage in Basel. Das Areal ist seit Jahren ein Brennpunkt von Gewalt- und Drogenkriminalität. Ein heute 22-Jähriger zückte im Streit ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten. Die Verletzungen blieben verhältnismässig leicht, aber aus Sicht der Staatsanwaltschaft hätten sie schwer, sogar lebensbedrohlich ausfallen können. Darum erhob sie Anklage wegen versuchter schwerer Körperverletzung.

«Es reichte ihm nicht»

«Können ihm nicht alles anhängen»

Bei der mutmasslichen Beteiligung am Diebstahl am Morgen des Tattags plädierte sie für einen Freispruch. Niemand habe ihren Mandanten auf Fotos wiedererkannt und die Täterbeschreibung stimme sowieso nicht. «Nur weil es zeitlich passt, kann die Staatsanwaltschaft meinem Mandanten nicht alle Delikte anhängen, weil sie in dem Zeitraum in Basel passiert sind», so die Verteidigerin.