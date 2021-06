Saudiarabien : Er wurde mit 17 Jahren festgenommen und jetzt hingerichtet

Fast nirgendwo auf der Welt werden so viele Todesstrafen vollzogen wie in Saudiarabien. Ein aktueller Fall sorgt für Empörung.

Saudiarabien richtet so viele Menschen hin, wie fast kein anderes Land. Kronprinz Mohammed bin Salman will dies gemäss eigenen Angaben ändern.

In den Jahren 2011 und 2012 kam es in Saudiarabien zu regierungskritischen Protesten.

Ein junger Mann, der wegen der Teilnahme an Protesten im Gefängnis sass, wurde in Saudiarabien hingerichtet.

In Saudiarabien ist ein junger Mann hingerichtet worden, der nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen zum Tatzeitpunkt noch minderjährig war. Wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete, wurde Mustafa al-Darwisch, der der schiitischen Minderheit in Saudiarabien angehört, am Dienstag in der Stadt Dammam hingerichtet. Er war demnach wegen Teilnahme an einem «bewaffneten Aufstand» und «Destabilisierung» der Sicherheitslage in dem Königreich zum Tode verurteilt worden.