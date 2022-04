Nati-Spieler Dario Simion: Er wurde vom Chancentod zum dreifachen Torschützen und Helden

Dario Simion war in den Finalspielen 1 und 2 vom Pech verfolgt. In Spiel 4 traf der Tessiner einmal, Spiel 5 entschied er gar im Alleingang.

Simion erzielt den vorentscheidenden Shorthander zum 2:1. SRF

Darum gehts Dario Simion bekundete zu Beginn der Finalserie viel Pech.

Spiel 5 entschied der Tessiner mit drei Toren im Alleingang.

Die ZSC Lions verspielen damit bereits ihren zweiten Meister-Puck.

Im ersten Finalspiel verpasste Dario Simion den Zuger Siegtreffer – die Lions gewannen. In Spiel 2 verpasste Simion den Treffer, um den EVZ in die Verlängerung zu retten – der ZSC siegte erneut. Es war ein schlechter Start für den Tessiner in diese Finalserie. Doch Trainer Dan Tangnes hielt am 27-Jährigen fest – und das zurecht. Nati-Spieler Simion erzielte in Spiel 4, als der EVZ im Hallenstadion 4:1 gewann und erstmals den Zürcher Meistertitel verhinderte, das entscheidende 3:1. Damit nicht genug: Spiel 5 in Zug entschied Simion mit drei Treffern im Alleingang für den amtierenden Meister.

Ganz Teamplayer sagte der Zuger Held: «Dieses Resultat ist ein Erfolg der ganzen Mannschaft, auch wenn ich dabei drei Tore erzielt habe. Es war wichtig für uns zu siegen, das war die einzige Option.» Das Team dürfe am Mittwochabend den Sieg geniessen, «aber am Freitag ist wieder ein wichtiges Spiel. Und wir müssen weiterarbeiten.» Auf die Frage, weshalb es ihm jetzt plötzlich läuft, sagt Simion lapidar: «Ich überlege einfach nicht mehr so viel.» Diese Taktik scheint aufzugehen.

«Das ist sehr bitter»

Auch ZSC-Captain Patrick Geering hat eine Begründung, weshalb es am Mittwoch noch nicht mit dem Titel klappte: «Wir haben viel Energie aufwenden müssen, um die Powerplays zu killen. Am Ende kassierten wir einen Shorthander, das ist sehr bitter. Da müssen wir cleverer sein.» Das seien halt die Playoffs, kleine Fehler würden schonungslos ausgenutzt, so der 32-jährige Zürcher weiter. Geering findet aber, die Mannschaft habe gut gespielt, «wir haben uns aber das Leben selber schwer gemacht».