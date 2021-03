US-Army-Veteran : Er wurde wegen eines Tötungsdelikts gesucht – dann gestand er 15 weitere

Ex-Soldat Sean Lannon (47) war zur Fahndung ausgeschrieben, weil er einen Bekannten erschlagen haben soll. Nach seiner Verhaftung packte er aus – und gab an, er habe insgesamt 16 Menschen getötet.

Er war gesucht worden, weil er in New Jersey einen 66-Jährigen mit einem Hammer erschlagen hatte.

Nun ermittelt die Polizei, was an seinem Geständnis dran ist

Der frühere Soldat Sean Lannon, Vater von drei Kindern, war wegen einer Bluttat in East Greenwich im US-Staat New Jersey zur Fahndung ausgeschrieben: Er soll den 66-jährigen Michael Dabkowski in dessen Haus überfallen, beraubt und mit einem Hammer erschlagen haben. Als Motiv gab er nach seiner Verhaftung am vergangenen Mittwoch im Bundesstaat Missouri an, er sei vom Opfer als Kind sexuell missbraucht worden und habe ihn wegen einschlägiger Fotos von ihm, die Dabkowski noch besass, zur Rede stellen wollen. Dabei sei es zum Streit gekommen. Lannon war bei seiner Verhaftung im Auto von Dabkowski unterwegs.