Dornach SO : «Er wusste genau, was er tut» – so hinterliess Mietnomade seine Wohnung

1 / 5 Das Leergut und Abfall verstellten fast die ganze Küche der Wohnung. Es macht den Anschein, als hätte der Mieter nie etwas entsorgt. News-Scout Essensreste und Asche waren über den Fussboden der Wohnung verstreut. An den Wänden habe es zudem Brandspuren gegeben. News-Scout Die Badewanne diente nicht der Körperpflege, sondern als Aufbewahrungsort. News-Scout

Darum gehts

«Ich finde es unter aller Sau, was er hier abgezogen hat», sagt Nicole Saladin. Sie hat in Dornach einem IV-Rentner eine Wohnung in ihrer Liegenschaft am Bruggweg vermietet. Der Mann mittleren Alters konnte sich gut präsentieren, als er sich für die Wohnung beworben hatte, und konnte im August letztes Jahr einziehen. Kein Jahr später endete das Mietverhältnis mit einer Räumungsklage. Vom Mieter fehlt inzwischen jede Spur, dafür hat er Spuren in der Wohnung hinterlassen. Diese war völlig zugemüllt, als Saladin die Wohnung vergangene Woche betreten hat.

An den Wänden waren Brandspuren, in der Küche stapelten sich Abfallsäcke und Einkaufstaschen. Es machte den Anschein, als hätte der Mann nie etwas weggeworfen. «Der Typ hat weder die Waschmaschine noch die Dusche benutzt», stellte Saladin fest. Die Badewanne war vollgestellt, dafür hinterliess der Mann über 100 leere Deo-Dosen. Dafür fehlte von ihm jede Spur. Die Schlüssel hat er mitgenommen. Ans Telefon geht er nicht. «Mit Absicht», vermutet Saladin. Nun müsse sie auch noch die Schlösser auswechseln. Sie beziffere den Schaden an der Wohnung auf etwa 4000 Franken.

Nachbarschaft terrorisiert und Vermieterin gedroht

Anfänglich sei das Mietverhältnis unauffällig gewesen, berichtet Saladin. Die Miete wurde pünktlich über die Ergänzungsleistungen der Invalidenversicherung bezahlt. Nach einem halben Jahr begannen aber die Probleme. Der Mann soll angefangen haben, den anderen Mietern aufzulauern, und sie aus nichtigen Gründen angeschnauzt haben. Nachts sei er absichtlich auf den Holztreppen herumgetrampelt, um Lärm zu verursachen. Zudem habe er die Velos der beiden Mädchen im Haus manipuliert und habe ihr schliesslich sogar Drohbriefe geschickt. «Ich glaube, dass er ganz genau wusste, was er tut», sagt Saladin.

Nachdem er auch noch drei Monatsmieten schuldig geblieben war, zog Saladin dann die Reissleine und entschied sich, das Mietverhältnis ordentlich auf den 30. Juni zu beenden. Als der Mieter am 5. Juli noch immer nicht ausgezogen war, reichte sie Räumungsklage beim Amtsgericht ein. Die Kantonspolizei Solothurn wurde aufgeboten, um ihm diese zuzustellen. Die Beamten hätten aber vergebens geklingelt. Am 11. Juli dann habe er, gemäss Angaben der Nachbarn, die Wohnung verlassen. Am vergangenen Mittwoch dann betrat Saladin in Begleitung der Polizei die Wohnung.

Einhaltung des Rechtswegs entscheidend

Nicole Saladin hat als Vermieterin in diesem Fall alles richtig gemacht. Es sei entscheidend, dass die Vermieterschaft den Rechtsweg einhalte, sagt Thomas Oberle, Jurist beim Hauseigentümerverband. Vorerst müsse man eine Kündigung des Mietvertrages bei Ausfall des Mietzinses festlegen. Daraufhin sei es notwendig, eine gerichtliche Räumungsklage zu erwirken. «Ist die Frist der Zwangsräumung des Mietraumes festgelegt und die Entsorgung von zurückgebliebenem Müll rechtskräftig», so Oberle. So werde sich im vorliegenden Fall der gekündigte Mieter auch nicht gegen die Entsorgung seiner zurückgelassenen Habseligkeiten wehren können.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Fragen zu Miete oder Vermietung? Hier findest du Hilfe: Mietrecht.ch, Schlichtungsstellen nac h Region Rechtsauskunftsstellen na ch Region Mieterinnen- und Mieterverband, Tel. 090 0 900800 (kostenpflichtig) Casafair, Hauseigentümerverband HEV Schweiz, Hauseigentümerverband