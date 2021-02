Charity-Streams sind nichts Neues auf der Plattform Twitch. So erzielt die Firma Games Done Quick mit ihrem Speedrun-Events seit Jahren mehrere Millionen US-Dollar an Spenden, die sie für einen guten Zweck verwenden. Die Streamerin «Maya» sammelte mit der Hilfe von bekannten Gamern wie «Shroud» Geld für ihre Non-Profit Organisation «Alveus», um Wildtieren zu helfen. So konnte man zum Beispiel selbst gemalte Bilder von bekannten Internet-Celebritys ersteigern, aber auch wertvolle Pokemon-Karten oder unterzeichnete Gegenstände von bekannten Twitch-Streamerinnen. Insgesamt hat die Auktionsveranstaltung 400’000 Dollar gesammelt für das Tierheim von «Maya», eine Auktion stich aber bei dem Event heraus.

Ludwig «Ludwig» Ahgren hat selber 1,5 Millionen Follower auf Twitch und ist in der «Super Smash Bros.»-Szene aktiv als Spieler und Kommentator, obwohl auf seinem Stream mittlerweile alles gespielt wird. Der Amerikaner, der selbst zu den Grossen zählt, nahm aktiv an der Auktion teil. So konnte man eine Stunde mit Michael «Shroud» Grzesiek ersteigern. «Shroud» ist ehemaliger «Counter-Strike»-Pro, der für das Team Cloud 9 spielte, und heute einer der grössten Streamer, die Twitch zu bieten haben.



So weit, so gut. Während der Auktion um diese Gaming-Stunde mit «Shroud» brach aber ein Bieterkampf aus.

Mehrere Gamer wollten unbedingt mit «Shroud» eine Stunde spielen, einer der Bieter war «Ludwig». Nach wenigen Minuten hatten sich die Bieter schon auf mehrere 1000 Dollar hochgeboten, doch niemand wollte klein beigeben. Am Ende ersteigerte Ludwig «Ludwig» Ahgren diese Gaming-Stunde für unglaubliche 53’000 Dollar.