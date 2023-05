Teures Glace: Suchaktion geglückt – er bezahlte 600 Franken für eine Kugel Glace

Der Geschäftsführer von «Dulcet handmade» bemerkte den Fehler noch am gleichen Abend. Via 20 Minuten suchte der Geschäftsführer die Person, die 594 Franken zu viel für das Glace bezahlte.

Erwin Schäfer bezahlte versehentlich 600 Franken für eine Kugel Glace via Twint. «In Zukunft werde ich bei Twint-Zahlungen genau darauf achten, welcher Betrag zu bezahlen ist oder was ich in die App getippt habe, bevor ich die Zahlung auslöse.»

Das Glace-Velo von «Dulcet handmade» in der Region Aarau bewegt an warmen Sommertagen viele Passantinnen und Passanten dazu, einen kurzen Zwischenstopp auf dem Weg zu ihrem nächsten Ziel einzulegen.

«Wir haben beide einen Fehler gemacht»

Erst zwei Tage später öffnete der 68-Jährige per Zufall, wie er sagt, die Twint-App und sah, dass 600 Franken transferiert wurden. Als Schäfer den Zeitpunkt und die Uhrzeit der Transaktion sah, war ihm sofort klar, für was er den dreistelligen Betrag ausgegeben hatte. «Ich dachte mir: ‹Um Himmels willen – da wurde viel zu viel Geld für eine Glacekugel abgezogen.›»

Geschäftsinhaber hat sofort reagiert

Dies sei nicht sofort geschehen, da der Händler zunächst nicht wusste, dass er über das Twint-Händlerportal eine Teilstornierung des Betrages, in seinem Fall 594 Franken, vornehmen und somit den zu viel bezahlten Betrag zurücktwinten kann.



«Nachdem ich gesehen habe, dass die Differenz wieder auf meinem Konto ist, war für mich die Sache erledigt. Dies schrieb ich dem Händler auch so in einem Mail», sagt Schäfer. Alles in allem ist der in Birmenstorf (AG) wohnhafte 68-Jährige froh, dass die ganze Aktion glimpflich und für ihn ohne grosse Mühen ausgegangen ist. «Ich hatte schon andere Scherereien wegen Geldtransaktionen. Dem eigenen Geld hinterherzuspringen wegen Fehler anderer, ist einfach nur mühsam.»