In Blumenstein, Bern, blieb ein Kletterer beim Besteigen eines Wasserfalls auf halber Strecke stecken und musste per Helikopter abtransportiert werden.

Darum gehts Am Pfingstmontag blieb ein junger Mann in Blumenstein nahe Thun BE an einer steilen Felswand stecken.

Ein News-Scout entdeckte den in Not geratenen Kletterer, als er am Wandern war, und alarmierte die Rega.

Diese rettete ihn per Helikopter.

Am Pfingstmontag musste die Rega einen in Not geratenen Kletterer in Blumenstein nahe Thun BE retten. Ein junger Mann blieb beim Besteigen eines Wasserfalls des lokalen Fallbachs auf halber Strecke stecken und musste per Helikopter abtransportiert werden, wie die Rega gegenüber 20 Minuten bestätigte.

Ein News-Scout filmte die Rettungsaktion: Im Video ist zu sehen, wie ein mit Jeans und weissem Shirt bekleideter Mann in einer steilen Felswand feststeckt. Aufgrund der unzugänglichen Lage, in der er sich befand, musste er mit Hilfe eines Helikopters der Rega in Sicherheit gebracht werden. Nach der Rettungsaktion wurde der junge Mann zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

«Er zog sein Shirt aus und flehte um Hilfe»

Wie genau der junge Mann in diese missliche Lage gelangte, ist noch unklar. Entdeckt wurde er von einem News-Scout: «Ich war auf einer Wanderung, als ich an der Felswand eines Wasserfalles einen jungen Mann beim Klettern beobachtete.» Vorerst schien alles in Ordnung zu sein, doch dann begann der Mann um Hilfe zu rufen. «Er zog sein Shirt aus und flehte um Hilfe», so der News-Scout weiter.

Daraufhin alarmierte der News-Scout die Polizei und Rega. Etwas später trafen die Rettungskräfte dann am Ort des Geschehens ein. «Zuerst machten sie sich ein Bild der Lage und dann starteten sie eine Rettungsaktion mit dem Helikopter», erzählt der News-Scout. Der junge Mann, der beim Besteigen des Wasserfalls wohl auf halber Strecke stecken blieb, wurde per Rettungswinde abtransportiert.