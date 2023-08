Vorarlberg: Er zog sich im Video-Chat aus, danach verlangten sie Geld

Ein 31-Jähriger aus dem österreichischen Rheintal telefonierte am 1. August gegen 17.30 Uhr via Video mit einer unbekannten Frau auf der Internetplattform «StrangerCam». Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Mittwoch mitteilte, forderte die Frau im Verlauf der Unterhaltung den 31-Jährigen auf, sich auszuziehen. Weiter fragte die Frau den Mann nach seiner Telefonnummer und seinem Instagram-Profil, um die Unterhaltung dort weiterzuführen.