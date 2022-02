Erb-Preis-Spirale - Erben treiben Häuserpreise in die Höhe

Der Traum vom Eigenheim ist für viele geplatzt. Denn die Preise für Häuser explodieren seit der Corona-Krise. So sind die Kosten für Einfamilienhäuser im letzten Jahr um über zehn Prozent gestiegen. Gleichzeitig steigen die Hypothekarzinsen aktuell deutlich an.

Dass die Eigenheimpreise so stark in die Höhe schiessen, liegt vor allem an Erbschaften und Erbvorbezügen, wie die Raiffeisen schreibt. Denn die meisten Leute haben nicht genug erspartes Vermögen auf der Seite, um sich ein Eigenheim leisten zu können, erklärt Martin Neff, Chefökonom der Raiffeisen.