Kurden in Syrien : Erbittert gegen die IS-Jihadisten gekämpft – für eine ungewisse Zukunft

Sie waren die einzigen, die am Boden gegen die Terroristen des «Islamischen Staates» kämpften. Heute aber stehen die Kurden in Syrien vor einer ungewissen Zukunft. Drei Fragen und drei Antworten zu ihrer Lage zehn Jahre nach Kriegsbeginn.

In den zehn Jahren des Krieges in Syrien ist die kurdische Minderheit zu einem wichtigen Verbündeten des Westens im Kampf gegen islamistische Milizen geworden. Inzwischen kontrollieren die Kurden ein grosses Gebiet im Nordosten mit einer eigenen Verwaltung. Ungewiss ist, ob sie ihre bitter erkämpfte Autonomie erhalten können.

Seit Jahrzehnten prangern die Kurden ihre Diskriminierung durch die Regierung an. Der Krieg zwang Damaskus, sich auf die bewaffneten Aufständischen zu konzentrieren und gab den Kurden die Chance, sich in ihren Gebieten ein gewisses Mass an Freiheit zu schaffen. Nach dem Abzug der syrischen Armee aus ihren Gebieten gründeten sie 2013 ihre autonome Verwaltung mit Polizei, Militär und auch Schulen, in denen Kurdisch unterrichtet wird. «Vor 2011 gab es nichts, was uns Hoffnung gab. Die Kurden wurden total unterdrückt. Wir hatten nicht einmal Ausweispapiere», sagt der kurdische Politiker Aldar Chalil.