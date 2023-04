Niki Lauda: Witwe Birgit Lauda kämpft vor Gericht um ihre Erbe

Der Vorstand der Stiftung und einst enger Vertrauter Nikis, Haig Asenbauer, erklärt in seiner Einvernehmung die Witwe nun für erbunfähig. Sie habe eine Kunstsammlung verschwiegen.

Am Mittwoch nahm der Prozess eine neue Wendung. Ein einst Vertrauter Nikis beschuldigt Birgit der Erbschaftsunfähigkeit.

Niki Lauda starb im Mai 2019 im Uni-Spital in Zürich im Alter von 70 Jahren.

Vor knapp vier Jahren starb die Formel-1-Legende Niki Lauda im Alter von 70 Jahren im Universitätsspital Zürich. Seither kämpft seine Witwe Birgit Lauda (44) vor Gericht um ihr Erbe. Am Mittwoch nahm der Prozess eine neue Wende.

Beim Verfahren vor dem Wiener Landesgericht geht es um viel Geld. Niki Laudas Vermögen wird auf 200 bis 500 Millionen Franken geschätzt. Aufgeteilt wurde das Erbe in Verlassenschaft und Stiftungsvermögen. Laut der «Bunte» hat Lauda einen dreistelligen Millionenbetrag zum Wohle der Hinterbliebenen in die Privatstiftung gesteckt. Dazu zählen neben seiner Witwe und den gemeinsamen Zwillingen auch seine drei Söhne von zwei weiteren Frauen. Der Pflichtteil des Erbes ist für Birgit aber bisher nicht zugänglich. In gleich zwei Verfahren klagt Laudas zweite Ehefrau deshalb gegen die Erbschaftsregelung und fordert den Betrag, der knapp 30 Millionen Franken betragen soll, ein.