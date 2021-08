Terristrische Planeten - Erdähnlicher Exoplanet in 35 Millionen Lichtjahren Entfernung entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben in der Nähe des Sterns L 98-59 einen besonders leichten Exoplaneten entdeckt. Zudem befindet sich in dem Planetensystem eine Wasserwelt und ein weiterer möglicher Planet in der bewohnbaren Zone.

Darum gehts In 35 Lichtjahren Entfernung haben Forschende jede Menge Neues entdeckt.

Dazu zählen etwa Exoplanet und mehrere Planeten in der Nähe des Sterns L 98-59.

Möglich war das, weil die Astronominnen und Astronomen einen völlig neuen Weg einschlugen.

Sie sprechen von einem «technischen Durchbruch» und gehen davon aus, dass die Entdeckung von terristrischen Planeten immer näher rückt.

«Der Planet in der bewohnbaren Zone könnte eine Atmosphäre haben, die Leben schützen und ermöglichen könnte», sagt María Rosa Zapatero Osorio, Astronomin am Zentrum für Astrobiologie in Madrid, Spanien, und eine der Autorinnen der im Fachjournal «Astronomy & Astrophysics» veröffentlichten Studie. Die Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt auf der Suche nach Leben auf erdgrossen Planeten ausserhalb des Sonnensystems.

Die Entdeckung von Biosignaturen auf einem Exoplaneten hängt von der Fähigkeit ab, seine Atmosphäre zu untersuchen, aber die derzeitigen Teleskope sind nicht gross genug, um die für kleine Gesteinsplaneten erforderliche Auflösung zu erreichen. Das neu untersuchte Planetensystem, das nach seinem Stern L 98-59 benannt ist, ist ein attraktives Ziel für zukünftige Beobachtungen von Exoplanetenatmosphären. Es umkreist einen nur 35 Lichtjahre entfernten Stern und beherbergt nach bisherigen Erkenntnissen Gesteinsplaneten wie die Erde oder die Venus, die dem Stern nahe genug sind, um warm zu sein.

Technischer Durchbruch

Mithilfe des «Espresso»-Instruments am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO VLT) gelang es dem Team, zu dem auch Forschende der Universität Genf zählen, herauszufinden, dass drei der Planeten möglicherweise Wasser in ihrem Inneren oder in ihrer Atmosphäre enthalten. Die beiden Planeten im System L 98-59, die dem Stern am nächsten sind, sind wahrscheinlich trocken, könnten aber kleine Mengen Wasser enthalten, während der dritte Planet bis zu 30 Prozent aus Wasser bestehen könnte und damit eine Wasserwelt wäre.

Darüber hinaus entdeckte das Team «versteckte» Exoplaneten, die zuvor in diesem Planetensystem noch nicht gesichtet worden waren. Sie fanden einen vierten Planeten und vermuten, dass es einen fünften gibt, der sich in einer Zone befindet, die den richtigen Abstand zum Stern hat, damit auf seiner Oberfläche flüssiges Wasser existieren kann. «Wir haben Hinweise auf die Anwesenheit eines erdähnlichen Planeten in der habitablen Zone dieses Systems», erklärt Olivier Demangeon, Forscher am Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço der Universität Porto in Portugal und Hauptautor der Studie.

Die Arbeit stellt einen technischen Durchbruch dar, da die Astronomen mithilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode (siehe Box) feststellen konnten, dass der innerste Planet des Systems nur die Hälfte der Masse der Venus hat. Damit ist er der leichteste Exoplanet, der jemals mit dieser Technik gemessen wurde, die das Wackeln des Sterns ermittelt, das durch die winzige Gravitationskraft der ihn umkreisenden Planeten verursacht wird.

Radialgeschwindigkeitsmethode? Die auch Doppler Spektroskopie genannte Methode basiert auf der Tatsache, dass in einem Planetensystemen Planet und Stern einen gemeinsamen Masseschwerpunkt umkreisen. So haben insbesondere massereiche Exoplaneten einen messbaren Einfluss auf die Bewegung ihrer Zentralsterne. Für den Nachweis werden in kurzer zeitlicher Abfolge hochauflösende Sternenspektren aufgenommen, schreibt Beltoforion.de. Durch die Taumelbewegung des Sternes kommt es zu infolge des Dopplereffektes zu einer leichten Verschiebung im Sternenspektrum. Bewegt sich der Stern auf die Erde zu, wird das Spektrum in den Blaubereich verschoben. Bewegt sich der Stern von der Erde weg, wird es in den Rotbereich verschoben. Aus der regelmässigen Wiederholung dieser Verschiebung kann man auf Existenz und Bahndaten eines möglichen Begleiters schliessen.

Grosse Hoffnungen

Das Team hofft, das Planetensystem mit dem kommenden James-Webb-Weltraumteleskop, ein gemeinsames Projekt der amerikanischen, kanadischen und europäischen Weltraumagenturen weiter untersuchen zu können, während das Extremely Large Telescope (ELT) der ESO, das derzeit in der chilenischen Atacama-Wüste gebaut wird, ebenfalls ideal für die Untersuchung dieser Planeten sein wird. «Das HIRES-Instrument am ELT könnte möglicherweise die Atmosphären einiger Planeten des Systems L 98-59 untersuchen und damit das James-Webb-Weltraumteleskop vom Boden aus ergänzen», sagt Zapatero Osorio.

«Dieses System ist ein Vorbote dessen, was noch kommen wird», fügt Demangeon hinzu. «Die Menschheit ist seit der Geburt der Astronomie auf der Jagd nach terrestrischen Planeten. Jetzt kommen wir endlich der Entdeckung eines solchen Planeten, der sich in der bewohnbaren Zone seines Sterns befindet und dessen Atmosphäre wir untersuchen können, immer näher.»

