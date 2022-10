Stärke 4,1 : Erdbeben in Süddeutschland weckt auch Schweizer auf

Am Sonntagmorgen um 6.13 Uhr hat in Süddeutschland die Erde gebebt. Das Beben wurde mit einer Stärke von 4,1 aufgezeichnet.

Das Erdbeben am Sonntagmorgen hat sich 16 Kilometer südwestlich von Tübingen ereignet.

16 Kilometer südwestlich vom deutschen Tübingen hat am Sonntagmorgen um 6.13 Uhr die Erde gebebt, wie der Schweizerische Erdbebendienst der ETH (SED) mitteilt. Das Erdbeben hat eine Stärke von 4,1 erreicht. «Dieses Beben dürfte in der Schweiz verspürt worden sein», heisst es in der Mitteilung weiter.