Kanton Jura : Erdbeben der Stärke 3,0 bei Pruntrut

Im Kanton Jura hat in der Nacht die Erde gebebt. Dieses soll in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein.

Im Kanton Jura hat die Erde gebebt, wie der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich in der Nacht mitteilte. Das Beben ereignete sich um 1.38 Uhr beim Dorf Réclère. Das Zentrum lag damit also ungefähr 14 Kilometer südwestlich von Pruntrut in einer Tiefe von 6,3 Kilometern. Es erreichte auf der Richterskala eine Stärke von 3,0.