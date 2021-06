Am Bodensee - Erdbeben der Stärke 3,0 bei Steckborn registriert

Es dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein.

Wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich mitteilte, bebte zwischen Deutschland und der Schweiz in der Nacht auf Mittwoch die Erde. Das Erdbeben bei Steckborn mit einer Stärke von 3,0 auf der Richterskala wurde um 1:45 Uhr registriert. Es trat in einer Tiefe von etwa 12 Kilometern auf.