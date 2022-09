Vaduz FL: «Ich hatte das Gefühl, ein Auto fährt in unser Haus» – Erdbeben der Stärke 4,1 registriert

1 / 2 Das Beben ereignete sich zwischen Vaduz und Igis. Screenshot EMSC Das Epizentrum lag bei Triesenberg FL, direkt neben Vaduz. Google Maps

Wie der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich vermeldet, ist es kurz vor 14.00 Uhr in der Nähe von Vaduz zu einem Erdbeben der Stärke 4,1 auf der Richterskala gekommen. Die ETH schreibt dazu: « Dieses Erdbeben dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein. Kleinere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich.

Auch ein News-Scout meldete sich gegenüber 20 Minuten: «Bei uns in Sargans hat die Erde gerade extrem gebebt. Es waren zwar nur etwa zwei bis drei Sekunden, jedoch sehr gut spürbar. Ich hatte das Gefühl, ein Auto fährt in unser Haus.» Ein weiterer Sarganser beobachtete, wie die Alarmsysteme der Autos vor dem Haus angingen. «Selbst die Lampen haben gewackelt», so der Anwohner. Auch auf Twitter haben einige User und Userinnen über ein Beben in der Region Lichtenstein/Österreich berichtet. So schreibt User Chris Misty: «War das ein Erdbeben im Raum Feldkirch?»

In Malbun konnte das Beben ebenfalls gespürt werden. «Zwei Mal bebte ganz kurz die Erde. Das ganze Haus hat geschüttelt», sagt eine Restaurant-Mitarbeiterin. Schäden habe es deswegen aber keine gegeben.

Die Liechtensteiner Landespolizei habe laut eigenen Angaben viele Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern erhalten. Bislang sind keine Personen- und Sachschäden bekannt.

Auch bei Rheinfelden AG wurde ein Erdbeben registriert

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat zur fast gleichen Zeit in Deutschland, ungefähr neun km nordöstlich von Rheinfelden ein weiteres Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich um 13.58 Uhr mit einer Magnitude von etwa 3,1 auf der Richterskala. Dieses Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.



