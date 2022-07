Albstadt: Erdbeben der Stärke 4,4 in Deutschland – auch in der Schweiz hats heftig gewackelt

Plötzlich rüttelte es in der Redaktion von 20 Minuten an der Werdstrasse heftig. Der Kollege und ich schauen uns verdutzt an: «Hast du das jetzt auch gerade gespürt», fragen wir uns gegenseitig. «Ja», schiesst es gleichzeitig heraus.

«Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat in Deutschland, ungefähr 18 km nordwestlich von Albstadt ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich um 13.47 Uhr mit einer Magnitude von etwa 4,4 auf der Richterskala. Dieses Erdbeben dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein. Kleinere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich.»