Stärke 4,7: «Wir dachten, es fällt alles zusammen» – Erdbeben erschüttert die Schweiz

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat in Frankreich, ungefähr 12 km südöstlich von Mulhouse ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich am 10. September 2022 um 17:58:13 Uhr mit einer Magnitude von etwa 4.7 auf der Richterskala. Um 18:07 verzeichnete die ETH in Mulhouse ein Nachbeben der Stärke 2.8.