Keine Toten oder Schwerverletzten – Erdbeben der Stärke 5,1 erschüttert Süden von Haiti

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Todesopfer oder Schwerverletzte, wie «ABC News» in der Nacht zum Donnerstag berichtete. Frankel Maginaire, ein Reporter von Radio Caraïbes in Jeremie, sagte gegenüber The Associated Press, dass es Menschen mit leichten Verletzungen gab, weil sie in Panik gerieten und davonliefen. Einige Mauern, die bereits beim Beben von 2021 beschädigt wurden, seien nun endgültig eingestürzt.